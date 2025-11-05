BeursDEX+
De live PLYR L1 prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime PLYR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PLYR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PLYR

PLYR Prijsinformatie

Wat is PLYR

PLYR whitepaper

PLYR officiële website

PLYR tokenomie

PLYR Prijsvoorspelling

PLYR L1 logo

PLYR L1 Prijs (PLYR)

Niet genoteerd

1 PLYR naar USD live prijs:

$0.00053648
$0.00053648
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
PLYR L1 (PLYR) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:42:47 (UTC+8)

PLYR L1 (PLYR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0
24u laag
$ 0
$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.02441299
$ 0.02441299

$ 0
$ 0

--

--

-84.37%

-84.37%

PLYR L1 (PLYR) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PLYR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PLYR hoogste prijs aller tijden is $ 0.02441299, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PLYR met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -84.37% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PLYR L1 (PLYR) Marktinformatie

$ 65.56K
$ 65.56K

--
--

$ 402.35K
$ 402.35K

122.21M
122.21M

749,980,926.8656971
749,980,926.8656971

De huidige marktkapitalisatie van PLYR L1 is $ 65.56K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PLYR is 122.21M, met een totale voorraad van 749980926.8656971. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 402.35K.

PLYR L1 (PLYR) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van PLYR L1 naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van PLYR L1 naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van PLYR L1 naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van PLYR L1 naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-91.15%
60 dagen$ 0-80.78%
90 dagen$ 0--

Wat is PLYR L1 (PLYR)?

PLYR L1 is all about revolutionizing the way we experience gaming and blockchain. Our mission is to merge the thrill of gaming with the power of decentralized finance (DeFi). Whether you’re a player, developer, or just someone who loves innovation, PLYR gives you the tools to earn, stake, and play in a fully decentralized ecosystem. We’ve built an interconnected universe where in-game rewards, NFTs, and digital assets flow seamlessly across games and platforms. PLYR is here to reshape the future of gaming by making blockchain tech accessible, fun, and truly rewarding for everyone involved!

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

PLYR L1 (PLYR) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

PLYR L1 Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal PLYR L1 (PLYR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je PLYR L1 (PLYR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor PLYR L1 te bekijken.

Bekijk nu de PLYR L1 prijsvoorspelling !

PLYR naar lokale valuta's

PLYR L1 (PLYR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van PLYR L1 (PLYR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PLYR token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over PLYR L1 (PLYR)

Hoeveel is PLYR L1 (PLYR) vandaag waard?
De live PLYR prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PLYR naar USD prijs?
De huidige prijs van PLYR naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van PLYR L1?
De marktkapitalisatie van PLYR is $ 65.56K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PLYR?
De circulerende voorraad van PLYR is 122.21M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PLYR?
PLYR bereikte een ATH-prijs van 0.02441299 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PLYR?
PLYR zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van PLYR?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PLYR is -- USD.
Zal PLYR dit jaar hoger gaan?
PLYR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PLYR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:42:47 (UTC+8)

PLYR L1 (PLYR) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,850.14

$3,350.80

$159.18

$1.0000

$1.1478

$102,850.14

$3,350.80

$159.18

$2.2585

$0.16524

$0.00000

$0.00000

$0.04180

$0.01127

$0.00765

$0.09900

$0.2315

$0.0000000045809

$0.1938

$0.000008856

