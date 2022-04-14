Plume USD (PUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Plume USD (PUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Plume USD (PUSD) Informatie Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem. Officiële website: https://pusd.plume.org/ Whitepaper: https://docs.plume.org/plume/plume-chain/official-tokens/plume-usd Koop nu PUSD!

Plume USD (PUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Plume USD (PUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.59M $ 13.59M $ 13.59M Totale voorraad: $ 13.61M $ 13.61M $ 13.61M Circulerende voorraad: $ 13.61M $ 13.61M $ 13.61M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.59M $ 13.59M $ 13.59M Hoogste ooit: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 Laagste ooit: $ 0.975238 $ 0.975238 $ 0.975238 Huidige prijs: $ 0.997981 $ 0.997981 $ 0.997981 Meer informatie over Plume USD (PUSD) prijs

Plume USD (PUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Plume USD (PUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PUSD begrijpt, kun je de live prijs van PUSD token verkennen!

Prijsvoorspelling van PUSD Wil je weten waar je PUSD naartoe gaat? Onze PUSD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PUSD token!

