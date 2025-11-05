Plume Staked ETH (PETH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 3,072.06 24u hoog $ 3,494.27 Hoogste prijs ooit $ 4,947.99 Laagste prijs $ 3,072.06 Prijswijziging (1u) +0.17% Prijswijziging (1D) -5.66% Prijswijziging (7D) -16.44%

Plume Staked ETH (PETH) real-time prijs is $3,292.04. De afgelopen 24 uur werd er PETH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 3,072.06 en een hoogtepunt van $ 3,494.27, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PETH hoogste prijs aller tijden is $ 4,947.99, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 3,072.06 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PETH met +0.17% veranderd in het afgelopen uur, -5.66% in de afgelopen 24 uur en -16.44% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Plume Staked ETH (PETH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 157.43K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 157.43K Circulerende voorraad 47.82 Totale voorraad 47.82033669273596

De huidige marktkapitalisatie van Plume Staked ETH is $ 157.43K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PETH is 47.82, met een totale voorraad van 47.82033669273596. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 157.43K.