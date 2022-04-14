PlinkoIncinerator (PLINC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PlinkoIncinerator (PLINC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PlinkoIncinerator (PLINC) Informatie

Plinko Incinerator is a Solana-based utility platform that allows users to burn unwanted tokens, NFTs, and dust from their wallets, reclaiming the associated SOL. This reduces wallet clutter and unlocks value from previously worthless assets. The platform also features a gamified system where reclaimed SOL can be used to play a custom Plinko game with real payout mechanics. $PLINC is the governance and utility token that powers the platform, offering reduced fees, staking, governance rights, and exclusive access to future features.

Officiële website: https://plinkoincinerator.com/

PlinkoIncinerator (PLINC) Tokenomieen prijsanalyse

Marktkapitalisatie: $ 9.35K
Totale voorraad: $ 997.07M
Circulerende voorraad: $ 997.07M
FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.35K
Hoogste ooit: $ 0
Laagste ooit: $ 0
Huidige prijs: $ 0

PlinkoIncinerator (PLINC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PlinkoIncinerator (PLINC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PLINC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PLINC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PLINC begrijpt, kun je de live prijs van PLINC token verkennen!

Prijsvoorspelling van PLINC Wil je weten waar je PLINC naartoe gaat? Onze PLINC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PLINC token!

