pleb (PLEB) Informatie In the murky depths of the Solana Swamp Network, where memecoins bubble up like swamp gas, PLEB emerged as the ultimate underdog token. Inspired by Pleb the Puddle Jumper—a wide-eyed, green, frog-like creature with a perpetually confused expression—PLEB isn't just a memecoin; it's a movement for the little guys, the degens, and the dreamers who've been rugged one too many times. The token's mascot, Pleb, embodies the spirit of every small-time trader who's ever FOMO'd into a coin at the top, only to watch it crash into the swamp muck. Pleb is not a frog. Pleb is Pleb. Officiële website: https://plebcto.lol/

pleb (PLEB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor pleb (PLEB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 155.18K $ 155.18K $ 155.18K Totale voorraad: $ 980.14M $ 980.14M $ 980.14M Circulerende voorraad: $ 980.14M $ 980.14M $ 980.14M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 155.18K $ 155.18K $ 155.18K Hoogste ooit: $ 0.00303586 $ 0.00303586 $ 0.00303586 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00015837 $ 0.00015837 $ 0.00015837 Meer informatie over pleb (PLEB) prijs

pleb (PLEB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van pleb (PLEB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PLEB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PLEB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PLEB begrijpt, kun je de live prijs van PLEB token verkennen!

Prijsvoorspelling van PLEB Wil je weten waar je PLEB naartoe gaat? Onze PLEB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PLEB token!

