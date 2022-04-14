Plaza BondETH (BONDETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Plaza BondETH (BONDETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Plaza BondETH (BONDETH) Informatie Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/ Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/ Officiële website: https://app.plaza.finance/ Koop nu BONDETH!

Plaza BondETH (BONDETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Plaza BondETH (BONDETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 622.50K $ 622.50K $ 622.50K Totale voorraad: $ 6.25K $ 6.25K $ 6.25K Circulerende voorraad: $ 6.25K $ 6.25K $ 6.25K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 622.50K $ 622.50K $ 622.50K Hoogste ooit: $ 108.57 $ 108.57 $ 108.57 Laagste ooit: $ 45.11 $ 45.11 $ 45.11 Huidige prijs: $ 99.66 $ 99.66 $ 99.66 Meer informatie over Plaza BondETH (BONDETH) prijs

Plaza BondETH (BONDETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Plaza BondETH (BONDETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BONDETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BONDETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BONDETH begrijpt, kun je de live prijs van BONDETH token verkennen!

Prijsvoorspelling van BONDETH Wil je weten waar je BONDETH naartoe gaat? Onze BONDETH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BONDETH token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!