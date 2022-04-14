PlayMind (PLAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PlayMind (PLAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PlayMind (PLAI) Informatie PlayMind enables players to commoditize their gameplay data, train AI agents to automate in-game actions, and build full games — without code — using AI: An AI Driven Game Launcher. It is a decentralized data capture protocol that redefines how games are built, played, and monetized. It creates a new primitive for gaming where the value chain is flipped bottom-to-top, democratizing the entire industry Officiële website: https://www.playmind.ai/ Whitepaper: https://whitepaper.playmind.ai/

PlayMind (PLAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PlayMind (PLAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 146.50K $ 146.50K $ 146.50K Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 146.50K $ 146.50K $ 146.50K Hoogste ooit: $ 0.00193763 $ 0.00193763 $ 0.00193763 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0001469 $ 0.0001469 $ 0.0001469 Meer informatie over PlayMind (PLAI) prijs

PlayMind (PLAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PlayMind (PLAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PLAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PLAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PLAI begrijpt, kun je de live prijs van PLAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van PLAI Wil je weten waar je PLAI naartoe gaat? Onze PLAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PLAI token!

