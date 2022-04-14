PLATH ($PLATH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PLATH ($PLATH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PLATH ($PLATH) Informatie PLATH is a meme coin with a charitable purpose to support the endangered Platypus. PLATH donate to conservation efforts to support platypuses at market cap milestones. PLATH have adopted a growing number Platypuses from the WWF and have a charity road map with set goals to support research into conservation efforts with Platypus sanctuary's. PLATH is also a fun meme, with various different characters in our unique style drawn by the artist on our team. The team at PLATH have developed NFT's, which are verified by tensor.trade. Officiële website: https://plathonsolana.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/12N9I7jMVc0_gZyE7oTibcw2mbeS_WaGc/view?usp=drivesdk Koop nu $PLATH!

PLATH ($PLATH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PLATH ($PLATH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 224.19K $ 224.19K $ 224.19K Totale voorraad: $ 966.77M $ 966.77M $ 966.77M Circulerende voorraad: $ 966.77M $ 966.77M $ 966.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 224.19K $ 224.19K $ 224.19K Hoogste ooit: $ 0.00150056 $ 0.00150056 $ 0.00150056 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00023191 $ 0.00023191 $ 0.00023191 Meer informatie over PLATH ($PLATH) prijs

PLATH ($PLATH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PLATH ($PLATH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $PLATH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $PLATH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $PLATH begrijpt, kun je de live prijs van $PLATH token verkennen!

Prijsvoorspelling van $PLATH Wil je weten waar je $PLATH naartoe gaat? Onze $PLATH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $PLATH token!

