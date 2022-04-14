Ontdek Plata Network (PLATA) tokenomie op MEXC. Kom meer te weten over de totale PLATA tokenvoorraad, tokenverdeling, marktkapitalisatie, handelsvolume en meer. Blijf nu op de hoogte met realtime gegevens! Ontdek Plata Network (PLATA) tokenomie op MEXC. Kom meer te weten over de totale PLATA tokenvoorraad, tokenverdeling, marktkapitalisatie, handelsvolume en meer. Blijf nu op de hoogte met realtime gegevens!

Plata Network (PLATA) Informatie Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology. The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level. Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage. In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets. Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community! Officiële website: https://multiversx.com/ecosystem/project/plata-network Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1Tj0MsKKVXnzrt4WvXSJ75N50CBCxfgeh/view Koop nu PLATA! Plata Network (PLATA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Plata Network (PLATA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.53K $ 30.53K $ 30.53K Totale voorraad: $ 510.00M $ 510.00M $ 510.00M Circulerende voorraad: $ 366.04M $ 366.04M $ 366.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 42.54K $ 42.54K $ 42.54K Hoogste ooit: $ 0.01050666 $ 0.01050666 $ 0.01050666 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Plata Network (PLATA) prijs Plata Network (PLATA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Plata Network (PLATA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PLATA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PLATA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PLATA begrijpt, kun je de live prijs van PLATA token verkennen! Prijsvoorspelling van PLATA Wil je weten waar je PLATA naartoe gaat? Onze PLATA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. 