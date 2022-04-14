PLANZ (Z) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PLANZ (Z), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PLANZ (Z) Informatie PLANZ.inc will issue $Z as a corporate token. Unlike tokens dedicated to specific DApps (such as games or DeFi), $Z is associated with all 10+ projects in which PLANZ.inc is involved. How tokens will be used after buyback A certain percentage of the revenue from each project will be used to buy back **$Z tokens** and distribute the tokens as follows: 50% → Distributed as $Z staking rewards 50% → Stored as **treasury** and used for future reward distributions This mechanism will sustainably increase the value of $Z and support the development of the entire PLANZ.inc ecosystem. In addition, PLANZ.inc will use a portion of the revenue from each project it operates or partners with to buy back $Z. Officiële website: https://planz.tech/

PLANZ (Z) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PLANZ (Z), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Hoogste ooit: $ 0.0421567 $ 0.0421567 $ 0.0421567 Laagste ooit: $ 0.01580232 $ 0.01580232 $ 0.01580232 Huidige prijs: $ 0.02036554 $ 0.02036554 $ 0.02036554 Meer informatie over PLANZ (Z) prijs

PLANZ (Z) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PLANZ (Z) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal Z tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel Z tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van Z begrijpt, kun je de live prijs van Z token verkennen!

Prijsvoorspelling van Z Wil je weten waar je Z naartoe gaat? Onze Z prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

