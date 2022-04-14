Plants VS Ronke (PVR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Plants VS Ronke (PVR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Plants VS Ronke (PVR) Informatie Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards. Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards. Officiële website: https://pvr.ronencoin.tech/ Koop nu PVR!

Plants VS Ronke (PVR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Plants VS Ronke (PVR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 217.75K $ 217.75K $ 217.75K Totale voorraad: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Circulerende voorraad: $ 257.51M $ 257.51M $ 257.51M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 253.68K $ 253.68K $ 253.68K Hoogste ooit: $ 0.01016038 $ 0.01016038 $ 0.01016038 Laagste ooit: $ 0.00074567 $ 0.00074567 $ 0.00074567 Huidige prijs: $ 0.0008456 $ 0.0008456 $ 0.0008456 Meer informatie over Plants VS Ronke (PVR) prijs

Plants VS Ronke (PVR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Plants VS Ronke (PVR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PVR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PVR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PVR begrijpt, kun je de live prijs van PVR token verkennen!

Prijsvoorspelling van PVR Wil je weten waar je PVR naartoe gaat? Onze PVR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PVR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!