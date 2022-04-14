plankton (PLANKTON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in plankton (PLANKTON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

plankton (PLANKTON) Informatie $plankton is a memecoin in Solana, which seeks to represent the fan base of the super viral tiktok meme which bears the same name: plankton. $plankton in Solana promotes the use of the meme on social networks, being a meeting point for the community of said meme. The purpose of $plankton is to give community members the opportunity to buy a token with which they feel represented. $plankton works only as a fan base of the meme, it does not claim the copyright of the meme or anything like that, it only works as a token for the meme community. Officiële website: https://www.plankton.gg

plankton (PLANKTON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor plankton (PLANKTON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 35.72K $ 35.72K $ 35.72K Totale voorraad: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M Circulerende voorraad: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 35.72K $ 35.72K $ 35.72K Hoogste ooit: $ 0.00381571 $ 0.00381571 $ 0.00381571 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over plankton (PLANKTON) prijs

plankton (PLANKTON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van plankton (PLANKTON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PLANKTON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PLANKTON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PLANKTON begrijpt, kun je de live prijs van PLANKTON token verkennen!

Prijsvoorspelling van PLANKTON Wil je weten waar je PLANKTON naartoe gaat? Onze PLANKTON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PLANKTON token!

