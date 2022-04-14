Plankton in Pain (AAAHHM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Plankton in Pain (AAAHHM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Plankton in Pain (AAAHHM) Informatie Plankton getting served in 4k Plankton in Pain is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. With a dedicated team and a vibrant community, $AAAHHM Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados . Officiële website: https://www.aaahhm.meme/ Koop nu AAAHHM!

Plankton in Pain (AAAHHM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Plankton in Pain (AAAHHM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 37.08K $ 37.08K $ 37.08K Totale voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Circulerende voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 37.08K $ 37.08K $ 37.08K Hoogste ooit: $ 0.070298 $ 0.070298 $ 0.070298 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Plankton in Pain (AAAHHM) prijs

Plankton in Pain (AAAHHM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Plankton in Pain (AAAHHM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AAAHHM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AAAHHM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AAAHHM begrijpt, kun je de live prijs van AAAHHM token verkennen!

Prijsvoorspelling van AAAHHM Wil je weten waar je AAAHHM naartoe gaat? Onze AAAHHM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AAAHHM token!

