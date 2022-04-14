PlanetWatch (PLANETS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PlanetWatch (PLANETS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PlanetWatch (PLANETS) Informatie PlanetWatch decentralizes, incentivizes, and gamifies environmental monitoring. Currently, we build dense air quality sensor networks streaming real-time data to our platform. Validated data earn Planet token rewards and build a global immutable air quality ledger on the Algorand blockchain. Sensing is mining! PlanetWatch decentralizes, incentivizes, and gamifies environmental monitoring. Currently, we build dense air quality sensor networks streaming real-time data to our platform. Validated data earn Planet token rewards and build a global immutable air quality ledger on the Algorand blockchain. Sensing is mining! Officiële website: https://planetwatch.io/ Koop nu PLANETS!

PlanetWatch (PLANETS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PlanetWatch (PLANETS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 41.68K $ 41.68K $ 41.68K Totale voorraad: $ 4.50B $ 4.50B $ 4.50B Circulerende voorraad: $ 4.50B $ 4.50B $ 4.50B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 41.69K $ 41.69K $ 41.69K Hoogste ooit: $ 0.494584 $ 0.494584 $ 0.494584 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over PlanetWatch (PLANETS) prijs

PlanetWatch (PLANETS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PlanetWatch (PLANETS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PLANETS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PLANETS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PLANETS begrijpt, kun je de live prijs van PLANETS token verkennen!

Prijsvoorspelling van PLANETS Wil je weten waar je PLANETS naartoe gaat? Onze PLANETS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PLANETS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!