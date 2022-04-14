Planet Finance (AQUA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Planet Finance (AQUA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Planet Finance (AQUA) Informatie Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA. Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA. Officiële website: https://app.planet.finance/ Whitepaper: https://docs.planet.finance Koop nu AQUA!

Planet Finance (AQUA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Planet Finance (AQUA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 159.16K $ 159.16K $ 159.16K Totale voorraad: $ 96.54K $ 96.54K $ 96.54K Circulerende voorraad: $ 89.50K $ 89.50K $ 89.50K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 171.69K $ 171.69K $ 171.69K Hoogste ooit: $ 2,302.82 $ 2,302.82 $ 2,302.82 Laagste ooit: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Huidige prijs: $ 1.78 $ 1.78 $ 1.78 Meer informatie over Planet Finance (AQUA) prijs

Planet Finance (AQUA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Planet Finance (AQUA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AQUA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AQUA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AQUA begrijpt, kun je de live prijs van AQUA token verkennen!

Prijsvoorspelling van AQUA Wil je weten waar je AQUA naartoe gaat? Onze AQUA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AQUA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!