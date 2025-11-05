PJN (PJN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00003504 $ 0.00003504 $ 0.00003504 24u laag $ 0.00003884 $ 0.00003884 $ 0.00003884 24u hoog 24u laag $ 0.00003504$ 0.00003504 $ 0.00003504 24u hoog $ 0.00003884$ 0.00003884 $ 0.00003884 Hoogste prijs ooit $ 0.00288545$ 0.00288545 $ 0.00288545 Laagste prijs $ 0.00003504$ 0.00003504 $ 0.00003504 Prijswijziging (1u) -0.54% Prijswijziging (1D) -2.49% Prijswijziging (7D) -25.15% Prijswijziging (7D) -25.15%

PJN (PJN) real-time prijs is $0.00003787. De afgelopen 24 uur werd er PJN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00003504 en een hoogtepunt van $ 0.00003884, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PJN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00288545, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00003504 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PJN met -0.54% veranderd in het afgelopen uur, -2.49% in de afgelopen 24 uur en -25.15% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PJN (PJN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 37.86K$ 37.86K $ 37.86K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 37.86K$ 37.86K $ 37.86K Circulerende voorraad 999.75M 999.75M 999.75M Totale voorraad 999,752,475.688554 999,752,475.688554 999,752,475.688554

De huidige marktkapitalisatie van PJN is $ 37.86K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PJN is 999.75M, met een totale voorraad van 999752475.688554. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 37.86K.