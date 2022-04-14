Pixocracy (PIX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pixocracy (PIX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pixocracy (PIX) Informatie Pixocracy is an AI-governed Minecraft village experiment where villagers live under the watchful (and slightly chaotic) leadership of their algorithmic overlord, PIXELBRO. Using artificial intelligence, PIXELBRO processes real-time statistics and data from the village, allowing him to make informed decisions about resource allocation, economy, and village management. Think of him as an AI mayor who analyzes reports and makes strategic decisions, but never physically exists within the game world Watch democracy unfold. This is the world's first AI-governed Minecraft village experiment, live-streamed 24/7. Officiële website: https://pixocracy.io

Pixocracy (PIX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pixocracy (PIX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.22K $ 19.22K $ 19.22K Totale voorraad: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Circulerende voorraad: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.22K $ 19.22K $ 19.22K Hoogste ooit: $ 0.00819614 $ 0.00819614 $ 0.00819614 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Pixocracy (PIX) prijs

Pixocracy (PIX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pixocracy (PIX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PIX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PIX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PIX begrijpt, kun je de live prijs van PIX token verkennen!

