Pixi (PIXI) Informatie Pixi is a pixelated cat on Solana, a customizable character managed by the entire community. It's an IP with its own drawings, animations, and story. We currently have a personalize generator on our website. Pixi is a pixelated cat on Solana, a customizable character managed by the entire community. It's an IP with its own drawings, animations, and story. We currently have a personalize generator on our website. Officiële website: https://www.pixisolana.com/ Koop nu PIXI!

Pixi (PIXI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pixi (PIXI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 89.19K Totale voorraad: $ 927.66M Circulerende voorraad: $ 927.66M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 89.19K Hoogste ooit: $ 0.00251215 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Pixi (PIXI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pixi (PIXI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PIXI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PIXI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PIXI begrijpt, kun je de live prijs van PIXI token verkennen!

Prijsvoorspelling van PIXI Wil je weten waar je PIXI naartoe gaat? Onze PIXI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PIXI token!

