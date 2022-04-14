Pitbull ($BULL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pitbull ($BULL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pitbull ($BULL) Informatie This project is a Memecoin incarnated by a mischievous Pitbull trader having a lot of ambitions. It's a community driven project with a strong core team behind. The project has first been launched on pump.fun before being listed on Raydium. "With PITBULL in hand, the future is bright for those who dare to hold tight" The success of the project is based on the community support and by the hype we can create by sharing funny memes about $BULL the Pitbull. Officiële website: https://pitbullinsol.xyz/ Koop nu $BULL!

Pitbull ($BULL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pitbull ($BULL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.16K $ 17.16K $ 17.16K Totale voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Circulerende voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.16K $ 17.16K $ 17.16K Hoogste ooit: $ 0.00370571 $ 0.00370571 $ 0.00370571 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Pitbull ($BULL) prijs

Pitbull ($BULL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pitbull ($BULL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $BULL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $BULL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $BULL begrijpt, kun je de live prijs van $BULL token verkennen!

Prijsvoorspelling van $BULL Wil je weten waar je $BULL naartoe gaat? Onze $BULL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $BULL token!

