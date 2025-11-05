BeursDEX+
De live Pitaya prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime PITAYA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PITAYA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Pitaya prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime PITAYA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PITAYA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PITAYA

PITAYA Prijsinformatie

Wat is PITAYA

PITAYA officiële website

PITAYA tokenomie

PITAYA Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Pitaya logo

Pitaya Prijs (PITAYA)

Niet genoteerd

1 PITAYA naar USD live prijs:

--
----
-6.10%1D
mexc
USD
Pitaya (PITAYA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:32:16 (UTC+8)

Pitaya (PITAYA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.38%

-6.12%

-28.24%

-28.24%

Pitaya (PITAYA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PITAYA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PITAYA hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PITAYA met +2.38% veranderd in het afgelopen uur, -6.12% in de afgelopen 24 uur en -28.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Pitaya (PITAYA) Marktinformatie

$ 73.45K
$ 73.45K$ 73.45K

--
----

$ 73.50K
$ 73.50K$ 73.50K

998.81M
998.81M 998.81M

999,383,921.997011
999,383,921.997011 999,383,921.997011

De huidige marktkapitalisatie van Pitaya is $ 73.45K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PITAYA is 998.81M, met een totale voorraad van 999383921.997011. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 73.50K.

Pitaya (PITAYA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Pitaya naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Pitaya naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Pitaya naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Pitaya naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-6.12%
30 dagen$ 0-53.11%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Pitaya (PITAYA)?

It’s a MeM coin with real life utility There is a growing demand for exotic fruit products globally, contributing to the possibility of linking agricultural production in Kenya to consumers all over the world. The world loves exotic fruit. Kenya has the best climates in which to grow the most beautiful and delicious dragon fruit found anywhere on earth. But what is lacking is an authentic, transparent, and efficient - and 1 dare say fun - way to link those two worlds together. Conventional supply chains struggle with providing authenticity, transparency, and reliability. This model aims to create an authentic, transparent, and efficient pathway globally for the distribution of Kenyan dragonfruit using blockchain technology. SPitaya is not just another memecoin with a catchy name. It is also a tangible asset that is backed by perhaps the greatest fruit on God's green earth. SPitaya wants to provide a tangible asset that is backed by agricultural produce. The aim is to create a globally distributed direct trade for dragon fruit, while combining a strong economic model and a decentralized operational structure.

Here’s the mechanics: You can redeem $Pitaya for real dragon fruit. We're building the dApp for redemptions. In simple terms: 1 kg = $10 worth of $Pitaya Shipping = Paid in $USDC

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Pitaya (PITAYA) hulpbron

Officiële website

Pitaya Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Pitaya (PITAYA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Pitaya (PITAYA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Pitaya te bekijken.

Bekijk nu de Pitaya prijsvoorspelling !

PITAYA naar lokale valuta's

Pitaya (PITAYA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Pitaya (PITAYA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PITAYA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Pitaya (PITAYA)

Hoeveel is Pitaya (PITAYA) vandaag waard?
De live PITAYA prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PITAYA naar USD prijs?
De huidige prijs van PITAYA naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Pitaya?
De marktkapitalisatie van PITAYA is $ 73.45K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PITAYA?
De circulerende voorraad van PITAYA is 998.81M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PITAYA?
PITAYA bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PITAYA?
PITAYA zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van PITAYA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PITAYA is -- USD.
Zal PITAYA dit jaar hoger gaan?
PITAYA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PITAYA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pitaya (PITAYA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

