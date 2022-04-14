Pipo (PIPO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pipo (PIPO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pipo (PIPO) Informatie $PIPO is the next big contender in the meme coin arena, built on the Solana blockchain. It's not just another meme token – $pipo aims to establish "hippopotamus hegemony" in the crypto world, challenging the current dominance of dog-themed coins. Our mission is to build a resilient, thriving community that believes in the power of unity and market balance. With $pipo, you're not just buying a token; you're joining a movement. Simple to buy, easy to hold, and backed by a proactive community, $pipo is set to dominate the memecoin space. Join us on our journey to the top! Officiële website: https://pipo.meme/

Pipo (PIPO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pipo (PIPO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.85K $ 13.85K $ 13.85K Totale voorraad: $ 998.04M $ 998.04M $ 998.04M Circulerende voorraad: $ 998.04M $ 998.04M $ 998.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.85K $ 13.85K $ 13.85K Hoogste ooit: $ 0.00171106 $ 0.00171106 $ 0.00171106 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Pipo (PIPO) prijs

Pipo (PIPO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pipo (PIPO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PIPO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PIPO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PIPO begrijpt, kun je de live prijs van PIPO token verkennen!

Prijsvoorspelling van PIPO Wil je weten waar je PIPO naartoe gaat? Onze PIPO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PIPO token!

