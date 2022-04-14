PipeIQ (PIPEIQ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PipeIQ (PIPEIQ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PipeIQ (PIPEIQ) Informatie PipeIQ is building crypto rails for AI Agents, with Go-to-Market as the first use case. The PipeIQ platform helps B2B Marketers and Sales professionals to drive revenue pipeline. Marketers and Sales professionals use the platform to target specific personas and create 1:1 interactions with prospects. PipeIQ will identify relevant companies and the Ideal Customer Profile (ICP) within these companies and subsequently target them via different channels. Officiële website: https://pipeiq.ai

PipeIQ (PIPEIQ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PipeIQ (PIPEIQ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 75.25K $ 75.25K $ 75.25K Totale voorraad: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Circulerende voorraad: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 75.25K $ 75.25K $ 75.25K Hoogste ooit: $ 0.00287347 $ 0.00287347 $ 0.00287347 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over PipeIQ (PIPEIQ) prijs

PipeIQ (PIPEIQ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PipeIQ (PIPEIQ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PIPEIQ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PIPEIQ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PIPEIQ begrijpt, kun je de live prijs van PIPEIQ token verkennen!

