PiP (PIP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PiP (PIP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PiP (PIP) Informatie PiP is the liquid mascot of the HyperLiquid ecosystem. Although PiP is smol, it knows that even the tiniest PiP can create waves of change, bringing liquid vibes with a splash of playfulness. PiP, who speaks fluent Pipanese, is all about spreading joy and friendliness. Whether diving into PiP's stream of consciousness or making a splash in the crypto community, PiP embodies the essence of being hyperliquid with freshness and originality. Join PiP’s journey and let’s ride the waves together💧 PiP is the liquid mascot of the HyperLiquid ecosystem. Although PiP is smol, it knows that even the tiniest PiP can create waves of change, bringing liquid vibes with a splash of playfulness. PiP, who speaks fluent Pipanese, is all about spreading joy and friendliness. Whether diving into PiP's stream of consciousness or making a splash in the crypto community, PiP embodies the essence of being hyperliquid with freshness and originality. Join PiP’s journey and let’s ride the waves together💧 Officiële website: https://x.com/PipOnHL Koop nu PIP!

PiP (PIP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PiP (PIP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.74M $ 10.74M $ 10.74M Totale voorraad: $ 786.09K $ 786.09K $ 786.09K Circulerende voorraad: $ 786.09K $ 786.09K $ 786.09K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.74M $ 10.74M $ 10.74M Hoogste ooit: $ 81.08 $ 81.08 $ 81.08 Laagste ooit: $ 2.83 $ 2.83 $ 2.83 Huidige prijs: $ 13.67 $ 13.67 $ 13.67 Meer informatie over PiP (PIP) prijs

PiP (PIP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PiP (PIP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PIP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PIP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PIP begrijpt, kun je de live prijs van PIP token verkennen!

Prijsvoorspelling van PIP Wil je weten waar je PIP naartoe gaat? Onze PIP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PIP token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!