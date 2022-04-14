PiP (PIP) Tokenomie
PiP is the liquid mascot of the HyperLiquid ecosystem. Although PiP is smol, it knows that even the tiniest PiP can create waves of change, bringing liquid vibes with a splash of playfulness. PiP, who speaks fluent Pipanese, is all about spreading joy and friendliness. Whether diving into PiP's stream of consciousness or making a splash in the crypto community, PiP embodies the essence of being hyperliquid with freshness and originality. Join PiP’s journey and let’s ride the waves together💧
Inzicht in de tokenomie van PiP (PIP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal PIP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel PIP tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
