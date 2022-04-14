Pinto (PINTO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pinto (PINTO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pinto (PINTO) Informatie

Pinto is low volatility money built on Base. The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility. Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins. Stablecoin out. Low volatility money in.

Officiële website: https://pinto.money/

Pinto (PINTO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pinto (PINTO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.56M $ 9.56M $ 9.56M Totale voorraad: $ 10.87M $ 10.87M $ 10.87M Circulerende voorraad: $ 10.87M $ 10.87M $ 10.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.56M $ 9.56M $ 9.56M Hoogste ooit: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 Laagste ooit: $ 0.343824 $ 0.343824 $ 0.343824 Huidige prijs: $ 0.879431 $ 0.879431 $ 0.879431 Meer informatie over Pinto (PINTO) prijs

Pinto (PINTO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pinto (PINTO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PINTO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PINTO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PINTO begrijpt, kun je de live prijs van PINTO token verkennen!

Prijsvoorspelling van PINTO Wil je weten waar je PINTO naartoe gaat? Onze PINTO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PINTO token!

