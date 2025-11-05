Pinto Coin (PINTO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.06% Prijswijziging (1D) +5.74% Prijswijziging (7D) -24.94%

Pinto Coin (PINTO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PINTO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PINTO hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PINTO met +0.06% veranderd in het afgelopen uur, +5.74% in de afgelopen 24 uur en -24.94% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Pinto Coin (PINTO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 63.05K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 63.05K Circulerende voorraad 999.99M Totale voorraad 999,991,266.916245

De huidige marktkapitalisatie van Pinto Coin is $ 63.05K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PINTO is 999.99M, met een totale voorraad van 999991266.916245. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 63.05K.