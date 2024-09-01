Pino TRX (PINO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pino TRX (PINO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pino TRX (PINO) Informatie Pino TRX is a community based token on Tron blockchain. It is launched via fair launch on SunPump. This token will provide a utility - OTC-market mini-app for telegram, which will allow users to trade memecoins right on Telegram outside of DEXes. This app will help users to not affect the price of the token while trading. Main idea of the project is to unite all memecoins on Tron blockchain under one platform for trading and exchange Officiële website: https://pino-trx.com/ Whitepaper: https://pino-trx.com/wp-content/uploads/2024/09/Pino-OTC.pdf Koop nu PINO!

Pino TRX (PINO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pino TRX (PINO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 52.32K $ 52.32K $ 52.32K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 52.32K $ 52.32K $ 52.32K Hoogste ooit: $ 0.00190556 $ 0.00190556 $ 0.00190556 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Pino TRX (PINO) prijs

Pino TRX (PINO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pino TRX (PINO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PINO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PINO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PINO begrijpt, kun je de live prijs van PINO token verkennen!

Prijsvoorspelling van PINO Wil je weten waar je PINO naartoe gaat? Onze PINO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PINO token!

