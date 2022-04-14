PinEye (PINEYE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PinEye (PINEYE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PinEye (PINEYE) Informatie PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential. PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset. Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life. PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential. PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset. Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life. Officiële website: https://pineye.io Whitepaper: https://whitepaper.pineye.io/whitepaper Koop nu PINEYE!

PinEye (PINEYE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PinEye (PINEYE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 58.71K $ 58.71K $ 58.71K Totale voorraad: $ 925.00M $ 925.00M $ 925.00M Circulerende voorraad: $ 300.51M $ 300.51M $ 300.51M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 180.72K $ 180.72K $ 180.72K Hoogste ooit: $ 0.0231311 $ 0.0231311 $ 0.0231311 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00019538 $ 0.00019538 $ 0.00019538 Meer informatie over PinEye (PINEYE) prijs

PinEye (PINEYE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PinEye (PINEYE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PINEYE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PINEYE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PINEYE begrijpt, kun je de live prijs van PINEYE token verkennen!

Prijsvoorspelling van PINEYE Wil je weten waar je PINEYE naartoe gaat? Onze PINEYE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PINEYE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!