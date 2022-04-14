Pineapple Cat (PICA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pineapple Cat (PICA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pineapple Cat (PICA) Informatie Pineapple Cat (PICA) is a community-driven memecoin inspired by the viral social media trend of cats wearing pineapple hats. The project's purpose is to encourage people to create and share more Pineapple Cat content, spreading the trend globally, while also onboarding new users into the world of blockchain and cryptocurrency in a fun and approachable way. Pineapple Cat leverages its ecosystem to blend internet culture with crypto adoption. The project features a dedicated app that allows users to create and share Pineapple Cat memes, fostering creativity and participation. Beyond its memetic appeal, $PICA actively contributes to cat shelters, making a tangible real-world impact by supporting animal welfare. Pineapple Cat is more than just a token; it's a movement aimed at combining humor, community, and crypto to engage a global audience while making a difference. Officiële website: https://www.picaonbase.com

Pineapple Cat (PICA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pineapple Cat (PICA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 100.97K $ 100.97K $ 100.97K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 9.52B $ 9.52B $ 9.52B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 106.08K $ 106.08K $ 106.08K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Pineapple Cat (PICA) prijs

Pineapple Cat (PICA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pineapple Cat (PICA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PICA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PICA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PICA begrijpt, kun je de live prijs van PICA token verkennen!

