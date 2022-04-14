PIM PIMLING (PIM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PIM PIMLING (PIM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PIM PIMLING (PIM) Informatie Pim is the eternally optimistic and cheerful character from Smiling Friends Inc., where he works alongside his best friend Charlie to spread happiness throughout the world. Known for his pink appearance, infectious positivity, and unwavering kindness, Pim has become a beloved icon of joy in the crypto space. In the show, Pim revolves around the surreal misadventures of a small charity and its four employees dedicated to spreading happiness. Officiële website: https://pimpimling.wtf/

PIM PIMLING (PIM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PIM PIMLING (PIM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.17K $ 23.17K $ 23.17K Totale voorraad: $ 746.74M $ 746.74M $ 746.74M Circulerende voorraad: $ 746.74M $ 746.74M $ 746.74M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.17K $ 23.17K $ 23.17K Hoogste ooit: $ 0.00384742 $ 0.00384742 $ 0.00384742 Laagste ooit: $ 0.00000999 $ 0.00000999 $ 0.00000999 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over PIM PIMLING (PIM) prijs

PIM PIMLING (PIM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PIM PIMLING (PIM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PIM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PIM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PIM begrijpt, kun je de live prijs van PIM token verkennen!

Prijsvoorspelling van PIM Wil je weten waar je PIM naartoe gaat? Onze PIM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PIM token!

