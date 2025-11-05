PILSO OS (PILSO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.005568$ 0.005568 $ 0.005568 Laagste prijs $ 0.00022744$ 0.00022744 $ 0.00022744 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -6.63% Prijswijziging (7D) -6.63%

PILSO OS (PILSO) real-time prijs is $0.00023495. De afgelopen 24 uur werd er PILSO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PILSO hoogste prijs aller tijden is $ 0.005568, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00022744 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PILSO met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -6.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PILSO OS (PILSO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 19.32K$ 19.32K $ 19.32K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 23.50K$ 23.50K $ 23.50K Circulerende voorraad 82.23M 82.23M 82.23M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van PILSO OS is $ 19.32K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PILSO is 82.23M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 23.50K.