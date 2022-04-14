Pillzumi (PILLZUMI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pillzumi (PILLZUMI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pillzumi (PILLZUMI) Informatie Most AI agents today are built on static contexts and fixed knowledge bases, which leads to rigid behaviors that don't adapt over time in their personality. Pillzumi aims to change that by creating AI agents that evolve through an autonomously generated story. Centered around the tale of pills escaping their pharmacy, Pillzumi demonstrates that agent-based projects should be led by stories, allowing for dynamic changes in behavior and context. Also, by finding novel ways to visualize and contribute to agents' memories, we move beyond traditional character files and opaque models. We focus on aesthetics to ensure that despite the layers of automation, the output remains engaging and artistically rich. Officiële website: https://pillzumi.com Koop nu PILLZUMI!

Pillzumi (PILLZUMI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pillzumi (PILLZUMI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 55.79K $ 55.79K $ 55.79K Totale voorraad: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M Circulerende voorraad: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 55.79K $ 55.79K $ 55.79K Hoogste ooit: $ 0.01926212 $ 0.01926212 $ 0.01926212 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Pillzumi (PILLZUMI) prijs

Pillzumi (PILLZUMI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pillzumi (PILLZUMI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PILLZUMI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PILLZUMI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PILLZUMI begrijpt, kun je de live prijs van PILLZUMI token verkennen!

Prijsvoorspelling van PILLZUMI Wil je weten waar je PILLZUMI naartoe gaat? Onze PILLZUMI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PILLZUMI token!

