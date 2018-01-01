Pillar (PLR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pillar (PLR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pillar (PLR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pillar (PLR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 603.48K $ 603.48K $ 603.48K Totale voorraad: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Circulerende voorraad: $ 259.35M $ 259.35M $ 259.35M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Hoogste ooit: $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 Laagste ooit: $ 0.00121418 $ 0.00121418 $ 0.00121418 Huidige prijs: $ 0.00232753 $ 0.00232753 $ 0.00232753 Meer informatie over Pillar (PLR) prijs

Pillar (PLR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pillar (PLR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PLR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PLR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PLR begrijpt, kun je de live prijs van PLR token verkennen!

