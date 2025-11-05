BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live PigeonToken prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime PIQ naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PIQ prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live PigeonToken prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime PIQ naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PIQ prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PIQ

PIQ Prijsinformatie

Wat is PIQ

PIQ officiële website

PIQ tokenomie

PIQ Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

PigeonToken logo

PigeonToken Prijs (PIQ)

Niet genoteerd

1 PIQ naar USD live prijs:

--
----
-3.30%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
PigeonToken (PIQ) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:31:30 (UTC+8)

PigeonToken (PIQ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.38%

-3.38%

-17.98%

-17.98%

PigeonToken (PIQ) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PIQ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PIQ hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PIQ met +0.38% veranderd in het afgelopen uur, -3.38% in de afgelopen 24 uur en -17.98% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PigeonToken (PIQ) Marktinformatie

$ 27.40K
$ 27.40K$ 27.40K

--
----

$ 27.40K
$ 27.40K$ 27.40K

15.00B
15.00B 15.00B

15,000,000,000.0
15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van PigeonToken is $ 27.40K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PIQ is 15.00B, met een totale voorraad van 15000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 27.40K.

PigeonToken (PIQ) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van PigeonToken naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van PigeonToken naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van PigeonToken naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van PigeonToken naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-3.38%
30 dagen$ 0-36.53%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is PigeonToken (PIQ)?

Pigeon Token (PIQ) is a digital asset project aimed at combining the humor and popularity of memes with real-world value. Pigeon Token $PIQ is part of the Pigeon Quest NFT initiative, an evolving collection of handmade artworks created with precision and care. Unlike traditional meme coins, Pigeon Token offers utility and real-world applications beyond entertainment. Through $PIQ, holders can purchase merchandise items related to the Pigeon Quest project, creating a tangible link between digital assets and physical products.

The Pigeon Quest team launched the token with the support of Memeted and initially added liquidity on VVS Finance. The project later expanded by adding additional liquidity on Ebisu’s Bay, where its NFT collections are also listed. The team is actively building within the Cronos ecosystem and recently achieved whitelisting on VVS Finance, a milestone that supports its ongoing growth and integration within the CroFam community.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

PigeonToken (PIQ) hulpbron

Officiële website

PigeonToken Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal PigeonToken (PIQ) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je PigeonToken (PIQ) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor PigeonToken te bekijken.

Bekijk nu de PigeonToken prijsvoorspelling !

PIQ naar lokale valuta's

PigeonToken (PIQ) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van PigeonToken (PIQ) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PIQ token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over PigeonToken (PIQ)

Hoeveel is PigeonToken (PIQ) vandaag waard?
De live PIQ prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PIQ naar USD prijs?
De huidige prijs van PIQ naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van PigeonToken?
De marktkapitalisatie van PIQ is $ 27.40K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PIQ?
De circulerende voorraad van PIQ is 15.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PIQ?
PIQ bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PIQ?
PIQ zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van PIQ?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PIQ is -- USD.
Zal PIQ dit jaar hoger gaan?
PIQ kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PIQ prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:31:30 (UTC+8)

PigeonToken (PIQ) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,455.58
$103,455.58$103,455.58

+0.26%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,361.04
$3,361.04$3,361.04

-4.16%

Solana logo

Solana

SOL

$158.72
$158.72$158.72

-1.70%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0606
$1.0606$1.0606

+41.88%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,455.58
$103,455.58$103,455.58

+0.26%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,361.04
$3,361.04$3,361.04

-4.16%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2619
$2.2619$2.2619

-0.88%

Solana logo

Solana

SOL

$158.72
$158.72$158.72

-1.70%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16614
$0.16614$0.16614

+1.34%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03580
$0.03580$0.03580

+43.20%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01050
$0.01050$0.01050

+40.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00850
$0.00850$0.00850

+30.76%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2335
$0.2335$0.2335

+367.00%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2348
$0.2348$0.2348

+258.47%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000047879
$0.0000000047879$0.0000000047879

+241.94%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000009006
$0.000009006$0.000009006

+135.94%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$190.99
$190.99$190.99

+132.15%