PIGEONS (PIGEONS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00553629$ 0.00553629 $ 0.00553629 Laagste prijs $ 0.00054785$ 0.00054785 $ 0.00054785 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -17.37% Prijswijziging (7D) -17.37%

PIGEONS (PIGEONS) real-time prijs is $0.00439527. De afgelopen 24 uur werd er PIGEONS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PIGEONS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00553629, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00054785 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PIGEONS met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -17.37% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PIGEONS (PIGEONS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Circulerende voorraad 318.82M 318.82M 318.82M Totale voorraad 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001

De huidige marktkapitalisatie van PIGEONS is $ 1.40M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PIGEONS is 318.82M, met een totale voorraad van 321000123.0000001. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.41M.