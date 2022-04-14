Pigeon Tech (GOVAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pigeon Tech (GOVAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pigeon Tech (GOVAI) Informatie Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the 'birds aren't real' meme into a groundbreaking reality. This isn't just a meme upgrade; it's the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it's smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution! Officiële website: https://govai.meme

Pigeon Tech (GOVAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pigeon Tech (GOVAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 567.15K $ 567.15K $ 567.15K Totale voorraad: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Circulerende voorraad: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 567.15K $ 567.15K $ 567.15K Hoogste ooit: $ 0.0086572 $ 0.0086572 $ 0.0086572 Laagste ooit: $ 0.00016962 $ 0.00016962 $ 0.00016962 Huidige prijs: $ 0.00056459 $ 0.00056459 $ 0.00056459 Meer informatie over Pigeon Tech (GOVAI) prijs

Pigeon Tech (GOVAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pigeon Tech (GOVAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOVAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOVAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOVAI begrijpt, kun je de live prijs van GOVAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van GOVAI Wil je weten waar je GOVAI naartoe gaat? Onze GOVAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GOVAI token!

