pig wif hat (PIGWIF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in pig wif hat (PIGWIF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

pig wif hat (PIGWIF) Informatie Pigwif is a decentralized, community-driven memecoin on the Solana blockchain. Originally launched through a fair process, the project experienced a major shift when the initial developer exited around a $3 million market cap. Following the decline to approximately $200k, the community organized a CTO (Community Takeover) to rebuild the project from the ground up. Pigwif seeks to revive the early days of crypto, emphasizing collaboration and transparency over the competitive "PvP rug race" culture prevalent in the current memecoin landscape. It promotes a “PvE” (player vs. environment) mindset — where the community works together against external challenges rather than turning on each other. With no central developer or team in control, Pigwif's direction is shaped entirely by its holders. Through grassroots engagement, organic growth, and a strong focus on sustainability, the project aims to establish itself as a long-term presence in the Solana ecosystem. Pigwif is a decentralized, community-driven memecoin on the Solana blockchain. Originally launched through a fair process, the project experienced a major shift when the initial developer exited around a $3 million market cap. Following the decline to approximately $200k, the community organized a CTO (Community Takeover) to rebuild the project from the ground up. Pigwif seeks to revive the early days of crypto, emphasizing collaboration and transparency over the competitive "PvP rug race" culture prevalent in the current memecoin landscape. It promotes a “PvE” (player vs. environment) mindset — where the community works together against external challenges rather than turning on each other. With no central developer or team in control, Pigwif's direction is shaped entirely by its holders. Through grassroots engagement, organic growth, and a strong focus on sustainability, the project aims to establish itself as a long-term presence in the Solana ecosystem. Officiële website: https://pigwifhat.com/ Koop nu PIGWIF!

pig wif hat (PIGWIF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor pig wif hat (PIGWIF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.46K $ 30.46K $ 30.46K Totale voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Circulerende voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.46K $ 30.46K $ 30.46K Hoogste ooit: $ 0.00154829 $ 0.00154829 $ 0.00154829 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over pig wif hat (PIGWIF) prijs

pig wif hat (PIGWIF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van pig wif hat (PIGWIF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PIGWIF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PIGWIF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PIGWIF begrijpt, kun je de live prijs van PIGWIF token verkennen!

Prijsvoorspelling van PIGWIF Wil je weten waar je PIGWIF naartoe gaat? Onze PIGWIF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PIGWIF token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!