De live PickleCharts Token prijs vandaag is 0.00166784 USD. Volg realtime PCC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PCC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PCC

PCC Prijsinformatie

Wat is PCC

PCC whitepaper

PCC officiële website

PCC tokenomie

PCC Prijsvoorspelling

PickleCharts Token logo

PickleCharts Token Prijs (PCC)

Niet genoteerd

1 PCC naar USD live prijs:

$0.00166784
$0.00166784
0.00%1D
USD
PickleCharts Token (PCC) live prijsgrafiek
PickleCharts Token (PCC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0
24u laag
$ 0
$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00764956
$ 0.00764956

$ 0.00165932
$ 0.00165932

--

--

-5.99%

-5.99%

PickleCharts Token (PCC) real-time prijs is $0.00166784. De afgelopen 24 uur werd er PCC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PCC hoogste prijs aller tijden is $ 0.00764956, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00165932 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PCC met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -5.99% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PickleCharts Token (PCC) Marktinformatie

$ 27.93K
$ 27.93K

--
--

$ 32.94K
$ 32.94K

16.75M
16.75M

19,748,163.33791203
19,748,163.33791203

De huidige marktkapitalisatie van PickleCharts Token is $ 27.93K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PCC is 16.75M, met een totale voorraad van 19748163.33791203. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 32.94K.

PickleCharts Token (PCC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van PickleCharts Token naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van PickleCharts Token naar USD $ -0.0005565213.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van PickleCharts Token naar USD $ -0.0009378462.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van PickleCharts Token naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0005565213-33.36%
60 dagen$ -0.0009378462-56.23%
90 dagen$ 0--

Wat is PickleCharts Token (PCC)?

PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

PickleCharts Token (PCC) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

PickleCharts Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal PickleCharts Token (PCC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je PickleCharts Token (PCC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor PickleCharts Token te bekijken.

Bekijk nu de PickleCharts Token prijsvoorspelling !

PCC naar lokale valuta's

PickleCharts Token (PCC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van PickleCharts Token (PCC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PCC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over PickleCharts Token (PCC)

Hoeveel is PickleCharts Token (PCC) vandaag waard?
De live PCC prijs in USD is 0.00166784 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PCC naar USD prijs?
De huidige prijs van PCC naar USD is $ 0.00166784. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van PickleCharts Token?
De marktkapitalisatie van PCC is $ 27.93K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PCC?
De circulerende voorraad van PCC is 16.75M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PCC?
PCC bereikte een ATH-prijs van 0.00764956 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PCC?
PCC zag een ATL-prijs van 0.00165932 USD.
Wat is het handelsvolume van PCC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PCC is -- USD.
Zal PCC dit jaar hoger gaan?
PCC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PCC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$103,455.58

$3,361.04

$158.72

$1.0001

$1.0606

$103,455.58

$3,361.04

$2.2619

$158.72

$0.16614

$0.00000

$0.00000

$0.03580

$0.01050

$0.00850

$0.2335

$0.2348

$0.0000000047879

$0.000009006

$190.99

