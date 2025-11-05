PickleCharts Token (PCC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00764956$ 0.00764956 $ 0.00764956 Laagste prijs $ 0.00165932$ 0.00165932 $ 0.00165932 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -5.99% Prijswijziging (7D) -5.99%

PickleCharts Token (PCC) real-time prijs is $0.00166784. De afgelopen 24 uur werd er PCC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PCC hoogste prijs aller tijden is $ 0.00764956, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00165932 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PCC met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -5.99% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PickleCharts Token (PCC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 27.93K$ 27.93K $ 27.93K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 32.94K$ 32.94K $ 32.94K Circulerende voorraad 16.75M 16.75M 16.75M Totale voorraad 19,748,163.33791203 19,748,163.33791203 19,748,163.33791203

De huidige marktkapitalisatie van PickleCharts Token is $ 27.93K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PCC is 16.75M, met een totale voorraad van 19748163.33791203. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 32.94K.