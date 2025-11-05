Pi Network Dog (PIDOG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.60% Prijswijziging (1D) -0.93% Prijswijziging (7D) -19.52% Prijswijziging (7D) -19.52%

Pi Network Dog (PIDOG) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PIDOG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PIDOG hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PIDOG met -0.60% veranderd in het afgelopen uur, -0.93% in de afgelopen 24 uur en -19.52% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Pi Network Dog (PIDOG) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 194.50K$ 194.50K $ 194.50K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Circulerende voorraad 5.23T 5.23T 5.23T Totale voorraad 31,415,828,111,223.04 31,415,828,111,223.04 31,415,828,111,223.04

De huidige marktkapitalisatie van Pi Network Dog is $ 194.50K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PIDOG is 5.23T, met een totale voorraad van 31415828111223.04. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.17M.