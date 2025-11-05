BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Pi Network Dog prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime PIDOG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PIDOG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Pi Network Dog prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime PIDOG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PIDOG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PIDOG

PIDOG Prijsinformatie

Wat is PIDOG

PIDOG officiële website

PIDOG tokenomie

PIDOG Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Pi Network Dog logo

Pi Network Dog Prijs (PIDOG)

Niet genoteerd

1 PIDOG naar USD live prijs:

--
----
-0.90%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Pi Network Dog (PIDOG) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:31:16 (UTC+8)

Pi Network Dog (PIDOG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.60%

-0.93%

-19.52%

-19.52%

Pi Network Dog (PIDOG) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PIDOG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PIDOG hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PIDOG met -0.60% veranderd in het afgelopen uur, -0.93% in de afgelopen 24 uur en -19.52% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Pi Network Dog (PIDOG) Marktinformatie

$ 194.50K
$ 194.50K$ 194.50K

--
----

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

5.23T
5.23T 5.23T

31,415,828,111,223.04
31,415,828,111,223.04 31,415,828,111,223.04

De huidige marktkapitalisatie van Pi Network Dog is $ 194.50K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PIDOG is 5.23T, met een totale voorraad van 31415828111223.04. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.17M.

Pi Network Dog (PIDOG) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Pi Network Dog naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Pi Network Dog naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Pi Network Dog naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Pi Network Dog naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.93%
30 dagen$ 0-11.68%
60 dagen$ 0+3.11%
90 dagen$ 0--

Wat is Pi Network Dog (PIDOG)?

PIDOG is a community-driven meme coin created with the mission to promote and actively support the Pi Network ecosystem. Designed to be more than just a typical meme coin, PIDOG aims to amplify awareness and foster deeper engagement with the Pi Network by leveraging its fun, relatable, and engaging branding. The project recognizes the immense potential of combining the viral nature of meme culture with the ever-growing crypto community, creating an avenue for Pi Network users to connect with the broader cryptocurrency space in a unique and innovative way.

By acting as both a promotional tool and a community symbol, PIDOG seeks to bridge the gap between lighthearted crypto entertainment and meaningful blockchain adoption. Its playful yet purpose-driven approach makes it stand out, ensuring that it not only appeals to crypto enthusiasts but also resonates with Pi Network’s global community of millions of users. Through this synergy, PIDOG continues to grow as a vibrant and influential presence within the crypto landscape.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Pi Network Dog (PIDOG) hulpbron

Officiële website

Pi Network Dog Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Pi Network Dog (PIDOG) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Pi Network Dog (PIDOG) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Pi Network Dog te bekijken.

Bekijk nu de Pi Network Dog prijsvoorspelling !

PIDOG naar lokale valuta's

Pi Network Dog (PIDOG) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Pi Network Dog (PIDOG) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PIDOG token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Pi Network Dog (PIDOG)

Hoeveel is Pi Network Dog (PIDOG) vandaag waard?
De live PIDOG prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PIDOG naar USD prijs?
De huidige prijs van PIDOG naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Pi Network Dog?
De marktkapitalisatie van PIDOG is $ 194.50K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PIDOG?
De circulerende voorraad van PIDOG is 5.23T USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PIDOG?
PIDOG bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PIDOG?
PIDOG zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van PIDOG?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PIDOG is -- USD.
Zal PIDOG dit jaar hoger gaan?
PIDOG kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PIDOG prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:31:16 (UTC+8)

Pi Network Dog (PIDOG) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,381.19
$103,381.19$103,381.19

+0.19%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,358.55
$3,358.55$3,358.55

-4.23%

Solana logo

Solana

SOL

$158.55
$158.55$158.55

-1.81%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0579
$1.0579$1.0579

+41.52%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,381.19
$103,381.19$103,381.19

+0.19%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,358.55
$3,358.55$3,358.55

-4.23%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2580
$2.2580$2.2580

-1.05%

Solana logo

Solana

SOL

$158.55
$158.55$158.55

-1.81%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16597
$0.16597$0.16597

+1.24%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03580
$0.03580$0.03580

+43.20%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01101
$0.01101$0.01101

+46.80%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00850
$0.00850$0.00850

+30.76%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2320
$0.2320$0.2320

+364.00%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2306
$0.2306$0.2306

+252.06%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000047879
$0.0000000047879$0.0000000047879

+241.94%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000009006
$0.000009006$0.000009006

+135.94%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$189.90
$189.90$189.90

+130.82%