Phonon DAO (PHONON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Phonon DAO (PHONON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Phonon DAO (PHONON) Informatie Phonon personifies the true vision of digital p2p cash. It builds upon the original works of David Chaum, Nick Szabo, Adam Back, Hal Finney and Tim Maye in order to truly offer a protocol that extends the functionality of cryptocurrency assets. The usage of secure hardware technology and free open-source software combined within a protocol able to offer instant, chain-agnostic, permissionless, fee-less, scalable and most of all completely private transactions at the consumer-grade level. Officiële website: https://phonon.network/

Phonon DAO (PHONON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Phonon DAO (PHONON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 40.18K $ 40.18K $ 40.18K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 7.17B $ 7.17B $ 7.17B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 56.01K $ 56.01K $ 56.01K Hoogste ooit: $ 0.01391468 $ 0.01391468 $ 0.01391468 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Phonon DAO (PHONON) prijs

Phonon DAO (PHONON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Phonon DAO (PHONON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PHONON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PHONON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PHONON begrijpt, kun je de live prijs van PHONON token verkennen!

