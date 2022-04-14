PhoenixDAO (PHNX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PhoenixDAO (PHNX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PhoenixDAO (PHNX) Informatie The Phoenix DAO foundation is launching a new token (PHNX) that is forked from an existing open-source community driven project, Hydro Blockchain (formally known as Project Hydro). Phoenix DAO solves the centralized issues at the core of the original Hydro project with a community built DAO, a healthier token distribution plan with built-in smart contracts, added use cases, and an updated token supply. The PHNX ecosystem includes the following protocols; Authentication, Identity, Payments, Storage, Tokenization which will be the backbone of the ecosystem fuelling the dApp Store and an Events Marketplace The Phoenix DAO foundation is launching a new token (PHNX) that is forked from an existing open-source community driven project, Hydro Blockchain (formally known as Project Hydro). Phoenix DAO solves the centralized issues at the core of the original Hydro project with a community built DAO, a healthier token distribution plan with built-in smart contracts, added use cases, and an updated token supply. The PHNX ecosystem includes the following protocols; Authentication, Identity, Payments, Storage, Tokenization which will be the backbone of the ecosystem fuelling the dApp Store and an Events Marketplace Officiële website: https://phoenixdao.io/ Whitepaper: https://github.com/PhoenixDAO/PhoenixDAO-docs/blob/master/PhoenixDAO_White_Paper_V1.1.pdf Koop nu PHNX!

PhoenixDAO (PHNX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PhoenixDAO (PHNX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 433.63K $ 433.63K $ 433.63K Totale voorraad: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Circulerende voorraad: $ 51.90M $ 51.90M $ 51.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 919.11K $ 919.11K $ 919.11K Hoogste ooit: $ 0.318999 $ 0.318999 $ 0.318999 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00835556 $ 0.00835556 $ 0.00835556 Meer informatie over PhoenixDAO (PHNX) prijs

PhoenixDAO (PHNX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PhoenixDAO (PHNX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PHNX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PHNX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PHNX begrijpt, kun je de live prijs van PHNX token verkennen!

