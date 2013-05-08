Phoenixcoin (PXC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Phoenixcoin (PXC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Phoenixcoin (PXC) Informatie Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade. On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin. Officiële website: http://phoenixcoin.org/

Phoenixcoin (PXC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Phoenixcoin (PXC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Totale voorraad: $ 92.71M $ 92.71M $ 92.71M Circulerende voorraad: $ 92.71M $ 92.71M $ 92.71M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Hoogste ooit: $ 0.102731 $ 0.102731 $ 0.102731 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.01420187 $ 0.01420187 $ 0.01420187 Meer informatie over Phoenixcoin (PXC) prijs

Phoenixcoin (PXC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Phoenixcoin (PXC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PXC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PXC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PXC begrijpt, kun je de live prijs van PXC token verkennen!

Prijsvoorspelling van PXC Wil je weten waar je PXC naartoe gaat? Onze PXC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PXC token!

