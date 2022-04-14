Phicoin (PHI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Phicoin (PHI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Phicoin (PHI) Informatie The PHICOIN project aims to create a high-performance, decentralized cryptocurrency based on the Proof-of-Work (PoW) mechanism. It addresses challenges in traditional PoW mining, such as centralization and outdated hardware dominance, by introducing an innovative mining algorithm called Phihash. This algorithm is designed to enhance accessibility for everyday users with modern GPUs, promote decentralization, and ensure long-term sustainability. Officiële website: https://phicoin.net/ Whitepaper: https://phicoin.net/docs/phicoin-doc#2-phicoin-whitepaper

Phicoin (PHI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Phicoin (PHI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 420.41K $ 420.41K $ 420.41K Totale voorraad: $ 210.84M $ 210.84M $ 210.84M Circulerende voorraad: $ 210.84M $ 210.84M $ 210.84M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 420.41K $ 420.41K $ 420.41K Hoogste ooit: $ 0.02679996 $ 0.02679996 $ 0.02679996 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.001994 $ 0.001994 $ 0.001994 Meer informatie over Phicoin (PHI) prijs

Phicoin (PHI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Phicoin (PHI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PHI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PHI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PHI begrijpt, kun je de live prijs van PHI token verkennen!

