BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Phaser Beary prijs vandaag is 0.00004716 USD. Volg realtime PHASER naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PHASER prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Phaser Beary prijs vandaag is 0.00004716 USD. Volg realtime PHASER naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PHASER prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PHASER

PHASER Prijsinformatie

Wat is PHASER

PHASER officiële website

PHASER tokenomie

PHASER Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Phaser Beary logo

Phaser Beary Prijs (PHASER)

Niet genoteerd

1 PHASER naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Phaser Beary (PHASER) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:30:51 (UTC+8)

Phaser Beary (PHASER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00035804
$ 0.00035804$ 0.00035804

$ 0.00001422
$ 0.00001422$ 0.00001422

--

--

-40.30%

-40.30%

Phaser Beary (PHASER) real-time prijs is $0.00004716. De afgelopen 24 uur werd er PHASER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PHASER hoogste prijs aller tijden is $ 0.00035804, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001422 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PHASER met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -40.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Phaser Beary (PHASER) Marktinformatie

$ 47.16K
$ 47.16K$ 47.16K

--
----

$ 47.16K
$ 47.16K$ 47.16K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Phaser Beary is $ 47.16K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PHASER is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 47.16K.

Phaser Beary (PHASER) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Phaser Beary naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Phaser Beary naar USD $ +0.0000117667.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Phaser Beary naar USD $ -0.0000132837.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Phaser Beary naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ +0.0000117667+24.95%
60 dagen$ -0.0000132837-28.16%
90 dagen$ 0--

Wat is Phaser Beary (PHASER)?

Meet the Phaser Beary The laziest bear to ever accidentally mint himself into the XRP blockchain. He’s not your average pixel-pumped NFT character. Nope. He’s unbothered, unimpressed, and perpetually halfway between a nap and existential dread. Born from pure indifference and running on low energy (literally and emotionally), Phaser Beary doesn’t chase hype – hype chases him and gives up halfway. With his half-lidded stare and resting “meh” face, this bear is a satirical middle paw to all the try-hard NFT projects flooding your feed. The official meme token of $Phaser Beary, the internet’s most gloriously unmotivated bear. Accidentally minted into the XRP Ledger during what was probably a nap, this bear didn’t set out to make a token… but here it is. Why? Because effort is overrated and utility is a scam (probably). $Phaser Beary isn’t here to pump your bags. He’s here to lie down and mildly exist in digital form – somewhere between hibernation and existential dread. He has no roadmap, no use case, and absolutely no interest in being “the next big thing.“ And that’s exactly why he might be. Forget staking, farming, or whatever buzzword is trending this week. $Phaser runs on vibes and sarcasm – and thanks to the XRP Ledger, it’s fast, cheap, and eco-friendly (because even lazy bears hate paying gas fees).

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Phaser Beary (PHASER) hulpbron

Officiële website

Phaser Beary Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Phaser Beary (PHASER) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Phaser Beary (PHASER) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Phaser Beary te bekijken.

Bekijk nu de Phaser Beary prijsvoorspelling !

PHASER naar lokale valuta's

Phaser Beary (PHASER) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Phaser Beary (PHASER) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PHASER token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Phaser Beary (PHASER)

Hoeveel is Phaser Beary (PHASER) vandaag waard?
De live PHASER prijs in USD is 0.00004716 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PHASER naar USD prijs?
De huidige prijs van PHASER naar USD is $ 0.00004716. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Phaser Beary?
De marktkapitalisatie van PHASER is $ 47.16K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PHASER?
De circulerende voorraad van PHASER is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PHASER?
PHASER bereikte een ATH-prijs van 0.00035804 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PHASER?
PHASER zag een ATL-prijs van 0.00001422 USD.
Wat is het handelsvolume van PHASER?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PHASER is -- USD.
Zal PHASER dit jaar hoger gaan?
PHASER kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PHASER prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:30:51 (UTC+8)

Phaser Beary (PHASER) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,452.87
$103,452.87$103,452.87

+0.26%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,362.19
$3,362.19$3,362.19

-4.13%

Solana logo

Solana

SOL

$158.80
$158.80$158.80

-1.65%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0621
$1.0621$1.0621

+42.08%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,452.87
$103,452.87$103,452.87

+0.26%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,362.19
$3,362.19$3,362.19

-4.13%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2598
$2.2598$2.2598

-0.97%

Solana logo

Solana

SOL

$158.80
$158.80$158.80

-1.65%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16616
$0.16616$0.16616

+1.36%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03619
$0.03619$0.03619

+44.76%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01034
$0.01034$0.01034

+37.86%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00849
$0.00849$0.00849

+30.61%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2318
$0.2318$0.2318

+363.60%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2298
$0.2298$0.2298

+250.83%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000047879
$0.0000000047879$0.0000000047879

+241.94%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000009006
$0.000009006$0.000009006

+135.94%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$187.15
$187.15$187.15

+127.48%