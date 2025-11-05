Phaser Beary (PHASER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00035804$ 0.00035804 $ 0.00035804 Laagste prijs $ 0.00001422$ 0.00001422 $ 0.00001422 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -40.30% Prijswijziging (7D) -40.30%

Phaser Beary (PHASER) real-time prijs is $0.00004716. De afgelopen 24 uur werd er PHASER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PHASER hoogste prijs aller tijden is $ 0.00035804, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001422 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PHASER met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -40.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Phaser Beary (PHASER) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 47.16K$ 47.16K $ 47.16K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 47.16K$ 47.16K $ 47.16K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Phaser Beary is $ 47.16K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PHASER is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 47.16K.