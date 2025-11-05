BeursDEX+
De live Pharmachain AI prijs vandaag is 0.00056286 USD. Volg realtime PHAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PHAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Pharmachain AI prijs vandaag is 0.00056286 USD. Volg realtime PHAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PHAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PHAI

PHAI Prijsinformatie

Wat is PHAI

PHAI whitepaper

PHAI officiële website

PHAI tokenomie

PHAI Prijsvoorspelling

Pharmachain AI logo

Pharmachain AI Prijs (PHAI)

Niet genoteerd

1 PHAI naar USD live prijs:

$0.00055263
-17.80%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Pharmachain AI (PHAI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:30:43 (UTC+8)

Pharmachain AI (PHAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00052773
24u laag
$ 0.00067248
24u hoog

$ 0.00052773
$ 0.00067248
$ 0.00142306
$ 0.00023748
+1.29%

-14.06%

-15.91%

-15.91%

Pharmachain AI (PHAI) real-time prijs is $0.00056286. De afgelopen 24 uur werd er PHAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00052773 en een hoogtepunt van $ 0.00067248, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PHAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00142306, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00023748 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PHAI met +1.29% veranderd in het afgelopen uur, -14.06% in de afgelopen 24 uur en -15.91% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Pharmachain AI (PHAI) Marktinformatie

$ 93.97K
--
$ 564.41K
166.50M
1,000,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van Pharmachain AI is $ 93.97K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PHAI is 166.50M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 564.41K.

Pharmachain AI (PHAI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Pharmachain AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Pharmachain AI naar USD $ +0.0000092433.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Pharmachain AI naar USD $ -0.0002683050.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Pharmachain AI naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-14.06%
30 dagen$ +0.0000092433+1.64%
60 dagen$ -0.0002683050-47.66%
90 dagen$ 0--

Wat is Pharmachain AI (PHAI)?

Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.

The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.

The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.

It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.

Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.

The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.

Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.

Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.

However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.

Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:

“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”

Pharmachain AI (PHAI) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Pharmachain AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Pharmachain AI (PHAI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Pharmachain AI (PHAI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Pharmachain AI te bekijken.

Bekijk nu de Pharmachain AI prijsvoorspelling !

PHAI naar lokale valuta's

Pharmachain AI (PHAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Pharmachain AI (PHAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PHAI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Pharmachain AI (PHAI)

Hoeveel is Pharmachain AI (PHAI) vandaag waard?
De live PHAI prijs in USD is 0.00056286 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PHAI naar USD prijs?
De huidige prijs van PHAI naar USD is $ 0.00056286. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Pharmachain AI?
De marktkapitalisatie van PHAI is $ 93.97K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PHAI?
De circulerende voorraad van PHAI is 166.50M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PHAI?
PHAI bereikte een ATH-prijs van 0.00142306 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PHAI?
PHAI zag een ATL-prijs van 0.00023748 USD.
Wat is het handelsvolume van PHAI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PHAI is -- USD.
Zal PHAI dit jaar hoger gaan?
PHAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PHAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:30:43 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

