Pharmachain AI (PHAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00052773 $ 0.00052773 $ 0.00052773 24u laag $ 0.00067248 $ 0.00067248 $ 0.00067248 24u hoog 24u laag $ 0.00052773$ 0.00052773 $ 0.00052773 24u hoog $ 0.00067248$ 0.00067248 $ 0.00067248 Hoogste prijs ooit $ 0.00142306$ 0.00142306 $ 0.00142306 Laagste prijs $ 0.00023748$ 0.00023748 $ 0.00023748 Prijswijziging (1u) +1.29% Prijswijziging (1D) -14.06% Prijswijziging (7D) -15.91% Prijswijziging (7D) -15.91%

Pharmachain AI (PHAI) real-time prijs is $0.00056286. De afgelopen 24 uur werd er PHAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00052773 en een hoogtepunt van $ 0.00067248, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PHAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00142306, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00023748 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PHAI met +1.29% veranderd in het afgelopen uur, -14.06% in de afgelopen 24 uur en -15.91% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Pharmachain AI (PHAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 93.97K$ 93.97K $ 93.97K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 564.41K$ 564.41K $ 564.41K Circulerende voorraad 166.50M 166.50M 166.50M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Pharmachain AI is $ 93.97K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PHAI is 166.50M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 564.41K.