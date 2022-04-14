Pharaohs (PHRZ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pharaohs (PHRZ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pharaohs (PHRZ) Informatie Pharaohs (PHRZ) is a community-driven crypto project built on the Solana blockchain, offering a deflationary token mechanism to drive long-term value. The project blends accessibility, value growth, and decentralized engagement, with a focus on organic community expansion. It features a high-quality Web3 game where players solve complex puzzles in an immersive pharaoh-themed environment. The game is free to play, offering in-game rewards that can be exchanged for the main token, PHRZ. As the community grows, the token's value rises, incentivizing early adoption and long-term loyalty. Combining fun, education, and tangible utility, Pharaohs aims to deliver a unique experience with sustainable growth for both players and investors. Officiële website: https://phrz.io Whitepaper: https://phrz.io/Pharaohs_Whitepaper.pdf

Pharaohs (PHRZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pharaohs (PHRZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 35.74K $ 35.74K $ 35.74K Totale voorraad: $ 6.40B $ 6.40B $ 6.40B Circulerende voorraad: $ 4.25B $ 4.25B $ 4.25B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 53.80K $ 53.80K $ 53.80K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Pharaohs (PHRZ) prijs

Pharaohs (PHRZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pharaohs (PHRZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PHRZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PHRZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PHRZ begrijpt, kun je de live prijs van PHRZ token verkennen!

Prijsvoorspelling van PHRZ Wil je weten waar je PHRZ naartoe gaat? Onze PHRZ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PHRZ token!

