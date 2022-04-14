Phantom Staked SOL (PSOL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Phantom Staked SOL (PSOL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Phantom Staked SOL (PSOL) Informatie Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times. Officiële website: https://phantom.com/

Phantom Staked SOL (PSOL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Phantom Staked SOL (PSOL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 154.65M $ 154.65M $ 154.65M Totale voorraad: $ 681.44K $ 681.44K $ 681.44K Circulerende voorraad: $ 681.44K $ 681.44K $ 681.44K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 154.65M $ 154.65M $ 154.65M Hoogste ooit: $ 261.11 $ 261.11 $ 261.11 Laagste ooit: $ 128.71 $ 128.71 $ 128.71 Huidige prijs: $ 226.95 $ 226.95 $ 226.95 Meer informatie over Phantom Staked SOL (PSOL) prijs

Phantom Staked SOL (PSOL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Phantom Staked SOL (PSOL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PSOL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PSOL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PSOL begrijpt, kun je de live prijs van PSOL token verkennen!

Prijsvoorspelling van PSOL Wil je weten waar je PSOL naartoe gaat? Onze PSOL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PSOL token!

