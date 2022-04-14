Phantom GhostDOG (PHANT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Phantom GhostDOG (PHANT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Phantom GhostDOG (PHANT) Informatie Phantom GhostDOG $PHANT is a play on the original Kaspa whitepaper "Phantom GhostDAG," and is a KRC20 inscription based meme token intending to educate the public on the novel technology associated with Kaspa. $PHANT is the digital spirit animal mascot of the Kaspa blockDAG. Phantom GhostDOG is a gateway meme that will bring meme degens to the Kaspa ecosystem. Come for the memes and stay for the education! Phantom GhostDOG $PHANT is a play on the original Kaspa whitepaper "Phantom GhostDAG," and is a KRC20 inscription based meme token intending to educate the public on the novel technology associated with Kaspa. $PHANT is the digital spirit animal mascot of the Kaspa blockDAG. Phantom GhostDOG is a gateway meme that will bring meme degens to the Kaspa ecosystem. Come for the memes and stay for the education! Officiële website: https://phant.fyi/ Koop nu PHANT!

Phantom GhostDOG (PHANT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Phantom GhostDOG (PHANT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 52.19K $ 52.19K $ 52.19K Totale voorraad: $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B Circulerende voorraad: $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 52.19K $ 52.19K $ 52.19K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Phantom GhostDOG (PHANT) prijs

Phantom GhostDOG (PHANT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Phantom GhostDOG (PHANT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PHANT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PHANT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PHANT begrijpt, kun je de live prijs van PHANT token verkennen!

