Petunia (PETUNIA) Informatie Petunia is a fan-based memecoin celebrating Petunia the Pig on TikTok. Petunia is a Pig that has recently gotten viral on the TikTok platform, having been rescued by its owner from being abandoned by the previous breeder Momma June. This token was created as part of the Bonk ecosystem within the Solana Blockchain to celebrate Petunia's life alongside the community, having garnered support from the original owners of Petunia, we continue to build more presence on X and giving back to Petunia and her family. It is purely meant to be a memecoin in support of Petunia. Officiële website: https://petuniathepig.com

Petunia (PETUNIA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Petunia (PETUNIA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 88.90K $ 88.90K $ 88.90K Totale voorraad: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Circulerende voorraad: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 88.90K $ 88.90K $ 88.90K Hoogste ooit: $ 0.00651603 $ 0.00651603 $ 0.00651603 Laagste ooit: $ 0.00008758 $ 0.00008758 $ 0.00008758 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Petunia (PETUNIA) prijs

Petunia (PETUNIA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Petunia (PETUNIA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PETUNIA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PETUNIA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PETUNIA begrijpt, kun je de live prijs van PETUNIA token verkennen!

Prijsvoorspelling van PETUNIA Wil je weten waar je PETUNIA naartoe gaat? Onze PETUNIA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PETUNIA token!

