PettAI (AIP) Informatie PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy. Officiële website: https://pett.ai/ Whitepaper: https://docs.pett.ai/ Koop nu AIP!

PettAI (AIP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PettAI (AIP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 628.32K $ 628.32K $ 628.32K Totale voorraad: $ 420.01M $ 420.01M $ 420.01M Circulerende voorraad: $ 287.65M $ 287.65M $ 287.65M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 917.45K $ 917.45K $ 917.45K Hoogste ooit: $ 0.04323201 $ 0.04323201 $ 0.04323201 Laagste ooit: $ 0.00131947 $ 0.00131947 $ 0.00131947 Huidige prijs: $ 0.00218434 $ 0.00218434 $ 0.00218434 Meer informatie over PettAI (AIP) prijs

PettAI (AIP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PettAI (AIP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AIP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AIP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AIP begrijpt, kun je de live prijs van AIP token verkennen!

