Petcoin (PET) Informatie Tongochi is GameFi project based on Telegram and TON blockchain. Just get your pet and take care of him. Mostly all of the assets can be sold for PET token - the utility Tongochi Token. Tongochi is GameFi project based on Telegram and TON blockchain. Just get your pet and take care of him. Mostly all of the assets can be sold for PET token - the utility Tongochi Token. Officiële website: https://tongochi.org Whitepaper: https://tongochi.notion.site/Tongochi-Docs-eng-b286c5b1120743b48267496068a2c2dc Koop nu PET!

Petcoin (PET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Petcoin (PET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.11K $ 11.11K $ 11.11K Totale voorraad: $ 144.66M $ 144.66M $ 144.66M Circulerende voorraad: $ 91.08M $ 91.08M $ 91.08M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.65K $ 17.65K $ 17.65K Hoogste ooit: $ 0.04081198 $ 0.04081198 $ 0.04081198 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00012199 $ 0.00012199 $ 0.00012199 Meer informatie over Petcoin (PET) prijs

Petcoin (PET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Petcoin (PET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PET begrijpt, kun je de live prijs van PET token verkennen!

Prijsvoorspelling van PET Wil je weten waar je PET naartoe gaat? Onze PET prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

